“La situación fiscal se ha deteriorado”: Expresidente del Banco Central sobre gestión de Boric
En Más Que Números conversamos con Vittorio Corbo, economista y ex presidente del Banco Central (BC), para analizar el primer Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) y el impacto económico del conflicto con Irán. Asimismo, hizo un balance sobre la gestión del presidente Gabriel Boric.
🎙️#AhoraEsCuando | Economista Vittorio Corbo sobre desafío económico para gobierno de Kast:
“Yo espero que se ponga mucho más énfasis en cómo retomamos el crecimiento”. pic.twitter.com/9vMejKSg5r
🎙️#AhoraEsCuando | Economista Vittorio Corbo:
“La situación fiscal se ha deteriorado, pero no es una crisis”. pic.twitter.com/Y3UFfSuQAq
