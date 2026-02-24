“Más allá de los reglamentos, hay que analizar quiénes participan”: exembajador sobre cable submarino.

En conversación con Lo Que Faltaba, el consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, ex embajador y diplomático Pablo Cabrera sostuvo que el proyecto del cable submarino requería una revisión estratégica profunda. Cuestionando el trabajo realizado por la cancillería y comentó que él realizó una búsqueda abierta sobre los involucrados en este proyecto, donde una de las empresas participantes tenía cuestionamientos internacionales por idoneidad y transparencia en Canadá y Estados Unidos.