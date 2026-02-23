“Es un acto de prepotencia”: Diputado Vlado Mirosevic sobre suspensión de visas

En entrevista con Ahora es Cuando, el diputado liberal Vlado Mirosevic, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, abordó la polémica revocación de visas por parte de Estados Unidos contra autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric, entre ellos el ministro Muñoz, en el contexto del proyecto de cable submarino con China.

A juicio del parlamentario, la decisión adoptada por Washington no constituye una represalia dirigida específicamente contra la actual administración.