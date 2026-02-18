“Hay suspicacias”: Diputado (PR) critica al gobierno por eventuales “amarres” antes del 11 de marzo

En entrevista con Ahora es Cuando, Stephan Schubert, diputado del Partido Republicano, criticó al gobierno por timing en el que presentó los proyectos de Sala Cuna Universal y Financiamiento de Educación Superior (FES), puesto que a su juicio, al ser debates de largo tiempo, resulta imposible finalizar la discusión antes de que el Ejecutivo deje su administración, sosteniendo que al “gobierno se le terminó el tiempo” para poder aprobar estos proyectos antes del 11 de marzo.