“Sobreestimaron los ingresos”: Experto en presupuestos sobre meta fiscal del gobierno de Boric

En entrevista con Ahora es Cuando, el exdirector de Presupuestos y profesor adjunto de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo, abordó las preocupantes cifras de déficit fiscal conocidas la última semana, que se situaron en 3,6%. Según señaló, este escenario fue advertido de manera reiterada al Ministerio de Hacienda, ya que las alertas se formularon mes a mes conforme se iban publicando los respectivos informes.

Frente a este panorama, Acevedo sostuvo que la recomendación para la próxima administración es avanzar en “el mayor ajuste posible en el gasto y en el menor tiempo posible”, con el objetivo de enfrentar con rapidez y responsabilidad el complejo estado de las finanzas públicas.