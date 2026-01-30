Entrevistas

“El rol de ministro tiene reglas distintas a las de un panelista de televisión”: Diputado Araya sobre polémicos dichos Poduje

Jaime Araya, diputado y presidente de la Comisión de Medioambiente, cuestionó la postura del próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, durante una conferencia sobre la reconstrucción de Biobío. También expresó su opinión sobre la orden de captura que pesa sobre Alberto Larraín por el caso ProCultura.

 