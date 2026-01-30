Alcalde Sebastián Sichel: “El Frente Amplio en Ñuñoa es como el que decía ‘salgan de mi lago’”

Abogado, exministro, exdirector del Banco Estado, ha militado en múltiples partidos pero reconoce que “le cuesta la militancia”. Formó parte de la DC cuando era un partido más a la izquierda pero hoy se reconoce como liberal de derecha. Fue candidato presidencial y hoy es alcalde de la comuna de Ñuñoa.

Sebastián Sichel es el invitado del último capítulo de la temporada de ‘Con Permiso’, en donde conversó con Rodrigo Bravo sobre por qué no sería jamás coalición con el Partido Nacional Libertario, sobre cómo traza la línea en la defensa de los Derechos Humanos y el problema que tiene Chile Vamos con sus presidenciables.

Revisa la conversación y en marzo nos vemos en un nuevo ‘Con Permiso En Infinita’.