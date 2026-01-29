“Pueden pensar lo que estimen conveniente”: PDG responde por supuesto pacto con la oposición a Kast

Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), conversó en el bloque político de Ahora es cuando con Matías de la Maza y Rodrigo Bravo en Radio Infinita, abordando la decisión del PDG de bajarse de la mesa de negociaciones con la derecha para definir la presidencia de la Cámara de Diputados.

En la entrevista, Valenzuela explicó que no se alcanzaron “mínimos acuerdos”, principalmente porque el PDG considera clave presidir la Cámara en el primer período como señal de apertura y representación hacia sectores que no se sienten interpretados por los partidos tradicionales. Recalcó que el PDG busca acuerdos de carácter administrativo y funcional, no alineamientos políticos, manteniendo libertad para votar proyecto a proyecto según su impacto en la ciudadanía.

El diputado defendió el rol estratégico de la bancada de 14 diputados, negó un alineamiento automático con la oposición y sostuvo que el partido evaluará todas las alternativas. También se refirió al futuro del PDG y a Franco Parisi, llamando a cautela y evitando una sobreexposición anticipada.