“Un sistema frontal digno de invierno” llegará al centro-sur: El pronóstico de Alejandro Sepúlveda

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, acudió a los estudios de Radio Infinita para conversar con Carla Parra sobre las lluvias y tormentas eléctricas que se registraron este domingo en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Aseguró que para la próxima semana se prevé un sistema frontal que afectará al centro-sur, el cual podría impactar a zonas afectadas por los incendios forestales.