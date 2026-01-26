“No es el momento de hacer críticas”: Gobernador del Biobío sobre respuesta del gobierno a incendios

En Qué Hay de Nuevo, el periodista Yerko Salgado entrevistó a Sergio Giacamán, gobernador de la región de Bio bío, sobre los incendios forestales que azotan a la zona. Pidió que haya una transición efectiva entre los gobiernos de Boric y Kast que no afecte a las víctimas. Aseguró que su compromiso es que en marzo todos los niños vayan a la escuela y recomendó canalizar las ayudas con los municipios.