Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades pide recursos a Boric para atender incendios

Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, contó a los periodistas Yerko Salgado y Kiki Jordan, en Qué Hay de Nuevo, desde el terreno cómo evolucionan los incendios forestales en Biobío.

“Lo importante es llegar con soluciones concretas”, aseguró el alcalde, quien además solicitó al presidente Gabriel Boric destinar recursos para la reconstrucción.