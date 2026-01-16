Matías Cáceres, nuevo presidente Asociación Marcas de Lujo: “Estamos esperando un aumento en las ventas”
En Más Que Números conversamos con Matías Cáceres, presidente Asociación Marcas de Lujo, sobre el renacer del organismo tras cuatro años de inactividad producto del estallido social y la pandemia.
🎙️#MásQueNúmeros | Matías Cáceres, presidente de Asociación Marcas de Lujo:
“El perfil del cliente hoy día es uno mucho más joven”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/Z213s01M8P
— Radio Infinita (@InfinitaFM) January 16, 2026
🎙️#MásQueNúmeros | Matías Cáceres, presidente de Asociación Marcas de Lujo:
“Estamos esperando un aumento en las ventas, especialmente en el enoturismo”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/1GCHShfNLv
— Radio Infinita (@InfinitaFM) January 16, 2026