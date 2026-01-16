Entrevistas

Matías Cáceres, nuevo presidente Asociación Marcas de Lujo: “Estamos esperando un aumento en las ventas”

En Más Que Números conversamos con Matías Cáceres, presidente Asociación Marcas de Lujo, sobre el renacer del organismo tras cuatro años de inactividad producto del estallido social y la pandemia.