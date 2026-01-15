Senador Insulza (PS) tras quiebre en el oficialismo: “Esto no se resuelve con un listado de culpables”

En Ahora Es Cuando conversamos con el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, respecto del quiebre oficialista tras las críticas del Partido Comunista y del Frente Amplio por haber aprobado la Ley Naín-Retamal. Esto, a propósito de la resolución del caso de Gustavo Gatica, en que se absolvió al excarabinero Claudio Crespo.

🎙️#AhoraEsCuando | José Miguel Insulza, senador PS, y desmarque del gobierno de la Ley Naín-Retamal: “Esta ley fue aprobada con el consentimiento del gobierno”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/cqKauWogoL — Radio Infinita (@InfinitaFM) January 15, 2026

🎙️#AhoraEsCuando | José Miguel Insulza, senador PS, y quiebre en el oficialismo: “Esas cosas se resuelven conversando, no se resuelve con listado de culpables (…) ver sus nombres en una lista es muy hiriente”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/R52BDBlmjC — Radio Infinita (@InfinitaFM) January 15, 2026