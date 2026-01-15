Entrevistas

Senador Insulza (PS) tras quiebre en el oficialismo: “Esto no se resuelve con un listado de culpables”

En Ahora Es Cuando conversamos con el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, respecto del quiebre oficialista tras las críticas del Partido Comunista y del Frente Amplio por haber aprobado la Ley Naín-Retamal. Esto, a propósito de la resolución del caso de Gustavo Gatica, en que se absolvió al excarabinero Claudio Crespo.