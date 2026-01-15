Análisis político | El tenso momento político en los “gobiernos” de Boric y Kast

El análisis político de Lo que faltaba abordó la inédita reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast en La Moneda, marcada por proyectos pendientes como Sala Cuna Universal y por coaliciones oficialistas y entrantes profundamente tensionadas.

Mientras el gobierno saliente enfrenta un quiebre abierto en el oficialismo, el presidente electo lidia con portazos, desorden en el armado de su gabinete y una oposición fragmentada que anticipa un escenario político altamente inestable.