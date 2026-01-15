Agua potable y “emergencias mucho más silenciosas”: Estos son proyectos de Desafío Levantemos Chile

La directora de Comunicaciones y Marketing de Desafío Levantemos Chile, Teresita Bull, celebró el hito 100 del Desafío Agua Para Chile, un proyecto que se ejecutó en Collipulli, región de La Araucanía, para garantizar a la comunidad el acceso al agua potable. En entrevista con Antonia Moreno y Yerko Salgado, Bull contó cuáles son las áreas de acción de la fundación, que atiende catástrofes naturales y emergencias permanentes.