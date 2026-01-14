Ministra Orellana aclara dichos de su hermana tras resolución de caso Gatica: “En las mesas de las familias chilenas las opiniones son diversas”

La absolución del exteniente de Carabineros Claudio Crespo en el caso Gatica generó diversas reacciones en el mundo político, especialmente desde el oficialismo, donde se cuestionó el rol de la Ley Naín-Retamal en el fallo.

En ese contexto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió en Ahora es Cuando a los comentarios realizados por su hermana, Isabel Orellana, quien criticó al Presidente Boric por no vetar dicha ley. Al respecto, la secretaria de Estado respondió que “en las mesas de las familias chilenas las opiniones son diversas”.