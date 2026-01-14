“La Misteriosa Mirada del Flamenco” es nominada a los Premios Goya: Entrevista a Matías Catalán

Matías Catalán, actor y protagonista de la película Misteriosa Mirada del Flamenco, conversó con los periodistas Antonia Moreno y Yerko Salgado sobre el éxito de la cinta del director Diego Céspedes. “Bajé 15 kilos para el papel. Estoy súper orgulloso”, comentó. La película fue seleccionada por la Academia de Cine de Chile para representar al país en las categorías de mejor película internacional en los Premios Óscar y mejor película iberoamericana en los Premios Goya de 2026.