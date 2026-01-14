Caso Amparo Noguera: Consejos para evitar un secuestro psicológico

La psicóloga del Centro de Atención Psicológica de la UNAB, Angélica Bastías, explicó en qué consiste un secuestro psicológico, modalidad de la que fue víctima la actriz Amparo Noguera por parte de un grupo de delincuentes. La experta entregó algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de situaciones. “Tiene que ver principalmente con un tema de manipulación, donde tampoco hay coerción física, sino que lo que lo caracteriza es generar muchísimo miedo en la víctima y también una situación de urgencia”, indicó.