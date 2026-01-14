Entrevistas

“Amerita una dedicación exclusiva”: Presidente de Sonami no apoya idea de fusionar ministerios en gobierno de Kast

Imagen principal

En Más Que Números conversamos con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), para analizar la actualidad del sector y los nombres que suenan para Ministro(a) de Minería en el próximo gobierno de José Antonio Kast. Asimismo, apuntó a los desafíos de producción que enfrentan y la necesidad de una modernización de Enami. 