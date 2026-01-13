Directora del Instituto de Economía UC: “En el 10% más pobre los ingresos de trabajo están bajando”

En Más Que Números, Catalina Edwards y Patricio Eskenazi analizaron junto a Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, los resultados de la Encuesta Casen. La experta explicó que, con la nueva metodología, la línea de pobreza es más alta y destacó el impacto clave que están teniendo los subsidios en la contención de esta realidad.

Además, advirtió que la pobreza afecta con mayor fuerza a niños y niñas que a los adultos mayores, una situación que —según señaló— podría generar consecuencias de largo plazo si no se aborda oportunamente.