“Tenemos una alta expectativa de lo que pueda pasar”: José Guzmán, director de ICARE, sobre Kast

El director de ICARE, José Guzmán, adelantó su visión sobre el nuevo gobierno de José Antonio Kast en materia económica en el programa Más que Números, conducido por Catalina Edwards y Patricio Eskenazi. “Lo que puede empezar a cambiar de forma rápida es el ánimo y si se dan ciertos pasos concretos, es muy posible que se pueda ayudar a acelerar la inversión, que es la que va a permitir destrabar y mejorar lo lo el número de empleo y la calidad de su empleo”, aseguró.