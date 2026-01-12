Frente Amplio asegura que será una oposición “dialogante e implacable” durante el gobierno de Kast

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reflexionó junto a Juan Manuel Astorga sobre las razones del fracaso de la izquierda en las recientes elecciones e hizo autocrítica en varios puntos. “El haber perdido la tributaria fue algo que sobredeterminó el Gobierno en todo el resto de los años. También que hayamos esperado la conclusión del proceso constituyente para iniciar gran parte de la reforma estructurales que se querían plantear”, comentó. Asimismo, resaltó que “la derecha logró instalar la idea de que Chile se cae a pedazos. Nosotros, en cambio, creo que ahora recién estamos logrando explicar de qué forma eso fue todo lo contrario, si fue más bien que este gobierno logró estabilizar el país y logró en el fondo ponerlo de pie”.