Escalada geopolítica “ha generado mucha volatilidad”: Gerente de estudios de Renta 4

En Más Que Números conversamos con Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4, para analizar los mercados y el impacto de la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el precio del dólar y los temas que marcarán la semana.

🎙️#MásQueNúmeros | Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4: “Hay mucha incertidumbre que proviene del exterior. Vimos cómo se está cuestionando al presidente de la Fed, Jerome Powell”. pic.twitter.com/FjGQn3x1N9 — Radio Infinita (@InfinitaFM) January 12, 2026