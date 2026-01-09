Generación FEN | Sebastián Cortés, CEO de Coparenly: “Soy súper agradecido de la escuela”

Tras una trayectoria de 25 años ligada a la gestión, el marketing, la innovación y el emprendimiento, en 2025 el foco se trasladó a Coparenly, una startup tecnológica creada a partir de una experiencia personal de separación. La plataforma busca mejorar la coparentalidad post-ruptura, poniendo en el centro el bienestar de hijos y padres, y resolviendo un problema que afecta a cerca de 400 mil separaciones al año en Chile y más de 2 millones en los principales países de la región.

Coparenly es una aplicación que centraliza y automatiza los principales procesos de la coparentalidad: cálculo y notificación de pensión y gastos, calendario de visitas y vacaciones con solicitudes de cambio, registro de actividades de los hijos, chat inmutable y trazable, y acceso a información clave médica y educacional. El proyecto se desarrolla junto a un equipo multidisciplinario y ofrece un plan gratuito con funcionalidades esenciales. Lanzada hace dos meses, ya cuenta con cerca de 500 usuarios activos, y prepara una versión Pro, co-diseñada con sus propios usuarios, incorporando nuevos actores al ecosistema.