Ministro del Trabajo y debate por el reajuste al sector público: “Ha habido un clima de denostación que no es positivo para el país”

En entrevista con Ahora es Cuando, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, abordó la agenda laboral para este inicio de año, incluyendo la discusión en el Congreso del proyecto de subsidio unificado al empleo y el debate en torno al reajuste del sector público. Sobre este último punto, el secretario de Estado advirtió que “ha habido un clima de denostación que no es positivo para el país”.