Primer Reporte de Cambio Climático de Codelco: “Demuestra el compromiso con ser una minería responsable”

En Más Que Números conversamos con Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, para desmenuzar el reporte de Cambio Climático y los avances de la estatal en materias de sustentabilidad.

🎙️#MásQueNúmeros | Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco: “De aquí al 2035 se espera que en la industria minera en Chile un 60% del agua que estemos utilizando sea reutilizada”. pic.twitter.com/8YYwygiHb8 — Radio Infinita (@InfinitaFM) January 7, 2026