Primer Reporte de Cambio Climático de Codelco: “Demuestra el compromiso con ser una minería responsable”
En Más Que Números conversamos con Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, para desmenuzar el reporte de Cambio Climático y los avances de la estatal en materias de sustentabilidad.
🎙️#MásQueNúmeros | Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco:
“De aquí al 2035 se espera que en la industria minera en Chile un 60% del agua que estemos utilizando sea reutilizada”. pic.twitter.com/8YYwygiHb8
