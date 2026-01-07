Entrevistas

Primer Reporte de Cambio Climático de Codelco: “Demuestra el compromiso con ser una minería responsable”

En Más Que Números conversamos con Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, para desmenuzar el reporte de Cambio Climático y los avances de la estatal en materias de sustentabilidad.

 

 