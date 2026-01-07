Osvaldo Rosales tras captura de Maduro: “Puede ser el inicio de una pesadilla”

En entrevista con Más que Números, conversamos con Osvaldo Rosales, economista y experto en comercio internacional, sobre las repercusiones de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. A propósito de las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que su país se hará cargo de Venezuela hasta una eventual transición, Rosales advirtió que esta operación norteamericana “puede ser el inicio de una pesadilla”, tanto para la región como para el orden internacional.