Analista internacional tras captura de Maduro: “El mundo como lo conocíamos terminó”

En entrevista con Ahora es Cuando, el analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, analizó la controversia generada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el debate sobre una eventual vulneración del derecho internacional. A su juicio, este episodio marca un punto de inflexión global: “El mundo como lo conocíamos terminó”, sostuvo, aludiendo al quiebre de las reglas que tradicionalmente ordenaban el sistema internacional.