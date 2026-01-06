José Ignacio Valenzuela tras dejar EEUU “Es muy fuerte como chileno y a mi edad enfrentarse a un líder autoritario como Trump”

En conversación con Qué hay de nuevo, José Ignacio “Chascas” Valenzuela, escritor y guionista nacional, detalló sobre su mudanza a Barcelona con su familia tras dejar Estados Unidos por la tensión con Latinoamérica. Para el autor, la “línea roja” para tomar la decisión se fijaba con la ley de matrimonio igualitario, que esta siendo revisada en algunos Estados del país, por la complicación de la estructura legal y financiera familiar que podría significar.