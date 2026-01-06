Gilberto Aranda y situación en Venezuela: “Todo lo que hizo américa latina fue insuficiente”
En conversación con Ahora es Cuando, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, analizó el complejo escenario político y social que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. A juicio del especialista, en América Latina ha faltado una reflexión crítica y autocrítica por parte de sus líderes frente a la evolución de la crisis venezolana.