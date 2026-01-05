Neida Colmenares y figura de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela: “Es la continuidad de la dictadura”

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Neida Colmenares, académica de la FAE de la Universidad de Santiago, para analizar el impacto político y social de la captura de Nicolás Maduro y la operación impulsada por Estados Unidos en ese país. En ese contexto, Donald Trump aseguró que el dictador enfrentará a la justicia en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores por cargos de narcotráfico, narcoterrorismo, entre otros.