Klaus Kaempfe: “Lo que se asegura EEUU es una reserva de petróleo por los próximos 20 años”
En Más Que Números conversamos con Klaus Kaempfe, CIO de Credicorp Capital, para analizar el impacto de la caída de Nicolás Maduro en los mercados y las proyecciones en el precio del petróleo.
🎙️#MásQueNúmeros | Klaus Kaempfe, CIO de Credicorp Capital:
“Esto es como que las petroleras de EEUU hubieran encontrado un pozo petrolero gigante”. pic.twitter.com/Z8fzi8SbNs
🎙️#MásQueNúmeros | Klaus Kaempfe, CIO de Credicorp Capital:
“Lo que se asegura EEUU es una reserva de petróleo por los próximos 20 años”. pic.twitter.com/0dhuTomQOM
