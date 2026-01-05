Entrevistas

Klaus Kaempfe: “Lo que se asegura EEUU es una reserva de petróleo por los próximos 20 años”

Imagen principal

En Más Que Números conversamos con Klaus Kaempfe, CIO de Credicorp Capital, para analizar el impacto de la caída de Nicolás Maduro en los mercados y las proyecciones en el precio del petróleo. 