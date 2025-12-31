¿Por qué hay un cambio de mentalidad cuando comienza un nuevo año?

Cuando termina un año, muchas personas sienten una renovación de energía y una motivación especial para enfrentar nuevos desafíos. Este cambio se explica por un giro en la mentalidad, que impulsa metas, autoestima y nuevos comienzos. Para entender este fenómeno, conversamos con Jaime Silva, psicólogo y director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, quien explicó las razones detrás de este impulso psicológico de fin de año.