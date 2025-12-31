Plan Año nuevo: fuertes fiscalizaciones y peaje a luca marcarán la jornada de fin de año

Autoridades de Gobierno realizaron un llamado a la planificación y a la conducción responsable ante la salida masiva de vehículos desde la Región Metropolitana por Año Nuevo 2026 y el inicio de las vacaciones. Se estima que más de 549 mil autos saldrán de Santiago, con el mayor flujo el miércoles 31 de diciembre.

Para enfrentar la alta demanda, el MOP activó un Plan de Contingencia que incluye el “peaje a luca” el 31 de diciembre y el 4 de enero en las principales rutas interurbanas, además de rebajas para camiones en horarios nocturnos. También habrá fiscalizaciones intensivas a buses y terminales, extensión del horario del Metro en Línea 1 hasta la 1:30 AM y medidas especiales por eventos masivos.

Las autoridades insistieron en evitar el consumo de alcohol y drogas al conducir, planificar los viajes con anticipación y extremar cuidados ante la alerta por incendios forestales, recordando que la mayoría son causados por negligencia humana. Carabineros reforzará controles en autopistas y caminos secundarios, mientras las concesionarias aseguraron el funcionamiento óptimo de la infraestructura vial.