Entrevistas

NovaAndino Litio: Ministra Williams celebra acuerdo Codelco-SQM y dice que “es una gran noticia”

En Más Que Números conversamos con la ministra de Minería, Aurora Williams, sobre el acuerdo Codelco-SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. Asimismo, la secretaria de Estado hizo un balance del 2025 en términos de precios del cobre y del litio.