Senador Rojo Edwards advierte posible quiebre entre el PNL y el gobierno de Kast por eventual apoyo a Bachelet

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, el senador independiente Rojo Edwards analizó la conformación del nuevo gobierno de José Antonio Kast y la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario bajo la figura de Johannes Kaiser. El senador fue crítico respecto al eventual apoyo que puede entregar el presidente electo a la candidatura a la ONU de Michelle Bachelet y anticipó que puede ser un punto de quiebre entre el PNL y Kast.