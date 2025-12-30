Entrevistas

“No podemos pensar que es algo normal”: David Bravo sobre tasa de desempleo del 8,4%

Conversamos en Más Que Números con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, para analizar la cifras de desempleo que conocimos la mañana de este martes 30 de diciembre: en 8,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre septiembre–noviembre de 2025. Asimismo, el economista abordó el manejo del mercado laboral por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric.