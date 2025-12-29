Samuel Fernández por polémica con embajadora Pakarati: “Se está amenazando a la integridad territorial chilena”

Múltiples críticas desde la oposición y el oficialismo surgieron tras el posteo de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, sobre la autodeterminación de Rapa Nui. Pese a que desde La Moneda dieron por ‘zanjado’ el tema, desde la oposición han solicitado la destitución de Pakarati. En conversación con “Lo que Faltaba’, Samuel Fernández, académico de la U. Central, analiza las repercusiones diplomáticas de las declaraciones de la embajadora.