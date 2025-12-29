La desigualdad del calor: ¿Cómo afectan las altas temperaturas en las distintas zonas urbanas?

Según datos recopilados en el marco del proyecto Barrios por el Clima, en la RM, las comunas con menos áreas verdes son las que viven más calor, menos sombra y peor calidad de vida. Por eso, cuando hablamos de crisis climática, también estamos hablando de desigualdad urbana. En conversación con “Mundo Infinito”, Ángela Ibáñez, cofundadora y directora de expansión fundación Patio Vivo, analizó las diferencias de las altas temperaturas en las distintas zonas geográficas de la ciudad.