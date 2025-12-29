“Es importante que el gobierno reaccione”: UDI pide remoción de embajadora chilena que demandó “libre determinación para Rapa Nui”

En entrevista con Ahora es cuando, conversamos con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien se refirió al polémico posteo de una embajadora chilena en el que demandó la “libre determinación para Rapa Nui”. A juicio del parlamentario, y considerando los antecedentes del caso, el Gobierno “debería destituirla”.

Además, Ramírez abordó la controversia generada en torno a la denominada “Ley de Amarre”, iniciativa del Ejecutivo que ha despertado críticas tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo.