Constanza Ossa sobre las “quiet promotions”: “Hay una obsesión contemporánea por la eficiencia”

Conversamos en Más Que Números con Constanza Ossa, socia y gerente general de Krebs Consulting, sobre el fenómeno de las ‘quiet promotions’, una práctica cada vez más extendida en las organizaciones, donde colaboradores asumen mayores responsabilidades sin un reconocimiento formal ni compensación acorde. Una tendencia silenciosa que, lejos de ser una solución ágil, está erosionando la cultura organizacional, aumentando el burnout y acelerando la fuga de talento, especialmente entre mujeres y profesionales jóvenes.

