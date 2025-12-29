Alejandro Fernández dice que la última baja de la TPM “era completamente innecesaria”

Conversamos en Más Que Números con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines Consultores, sobre la actualidad económica y los desafíos que enfrentará el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo de 2026.

Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines Consultores: "Creemos que el BC se ha apresurado a bajar la TPM, es una de las razones por la cual la inflación se ha demorado tanto en bajar (…) era innecesaria".