Entrevistas

Alejandro Fernández dice que la última baja de la TPM “era completamente innecesaria”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines Consultores, sobre la actualidad económica y los desafíos que enfrentará el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo de 2026. 