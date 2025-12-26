Entrevistas

“Un incentivo a la formalización”: Marcelo Forni celebra alza de afiliados a cajas de compensación

Conversamos en Más Que Números con Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile A.G, sobre el crecimiento de las cajas de compensación en nuestro país, las cuales mostraron resultados positivos al cierre del tercer trimestre, aumentando el número de empresas afiliadas y expandiendo el crédito social.