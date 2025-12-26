“Un incentivo a la formalización”: Marcelo Forni celebra alza de afiliados a cajas de compensación
Conversamos en Más Que Números con Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile A.G, sobre el crecimiento de las cajas de compensación en nuestro país, las cuales mostraron resultados positivos al cierre del tercer trimestre, aumentando el número de empresas afiliadas y expandiendo el crédito social.
🎙️#MásQueNúmeros | Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile A.G:
“Mientras más crédito social, más inclusión financiera”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/6xvrJYwVi3
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 26, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile A.G:
“Es clave que todas las políticas que existen en esta materia por fomentar la inclusión financiera se fortalezcan”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/eY8mfleuEn
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 26, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile A.G:
“Nuestro gran desafío hoy día es cómo fortalecemos este instrumento del crédito social”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/Dz42RQ58l4
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 26, 2025