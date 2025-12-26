Nathan Pincheira, economista jefe de FYNSA, proyecta que “en enero podríamos llegar al 3%” de inflación

La inflación da señales claras de estar retrocediendo. Tras cuatro años consecutivos con niveles muy superiores al 3%, todo indica que 2025 cerrará con un alza de precios más alineada con ese umbral. Hasta noviembre, la inflación acumula una variación de 3,4%, y para diciembre los economistas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría incluso mostrar una caída o mantenerse sin cambios.

Conversamos en Más Que Números con Nathan Pincheira, economista jefe de FYNSA, para proyectar el cierre de año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y lo que se viene para el 2026.