Movener: de pioneros en electromovilidad a líderes en hibridación de camiones diésel

Movener es una empresa chilena de base tecnológica dedicada a acelerar la descarbonización del transporte pesado. Fundada en 2015, la compañía nació convirtiendo autos antiguos de combustión en vehículos eléctricos, posicionándose tempranamente como pionera de la electromovilidad en el país.

Hoy, Movener concentra el 100% de su operación en un solo foco: transformar camiones diésel en camiones híbridos eléctricos mediante su solución propia Movener ePower, un kit de hibridación diseñado para flotas de transporte pesado. Esta tecnología permite reducir de forma significativa el consumo de combustible y las emisiones de CO₂, mejorando además el desempeño operativo de los camiones sin reemplazar el vehículo completo. En Mundo Infinito, Gonzalo Pacheco analiza los avances de la electromovilidad en el país.