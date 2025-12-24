Fundación Ronda y Fundación Cristo Vive se unen para impulsar una inclusión laboral real más allá del 2%

Fundación Ronda y Fundación Cristo Vive anunciaron una alianza estratégica para impulsar la campaña nacional “Más Allá del 2%”, con el objetivo de promover una inclusión laboral real de Personas con Discapacidad, que vaya más allá del cumplimiento formal de la ley.

La iniciativa surge en un contexto de mayores exigencias legales, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Inclusión Laboral, que desde enero de 2026 impondrán nuevos protocolos, políticas de inclusión, certificación de gestores, publicaciones obligatorias de ofertas laborales y donaciones a más de una fundación, incluyendo proyectos fuera de la Región Metropolitana.

Ambas organizaciones ofrecen a las empresas una alternativa acreditada y de alto impacto social, con foco en reducir brechas educativas —considerando que más del 50% de las personas con discapacidad no ha terminado la enseñanza media— y generar oportunidades laborales efectivas en distintas regiones del país.

La alianza fortalece la cobertura territorial, amplía los programas admisibles para donaciones y entrega acompañamiento experto a las empresas, buscando no solo cumplir la ley, sino avanzar hacia culturas organizacionales verdaderamente inclusivas.