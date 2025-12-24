Exsubsecretario Weber apunta contra el gobierno por “Norma de Amarre”: “Lo que hace el ministro Grau es absurdo”

En entrevista con Más que Números, conversamos con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la USS, sobre la primera semana de José Antonio Kast como presidente electo. El académico destacó las reuniones que ha sostenido con expresidentes y con distintos mandatarios internacionales, un despliegue que ha sido bien valorado por analistas. Además, Weber analizó los nombres que comienzan a sonar para conformar el futuro gabinete y los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en su etapa inicial.

Por otro lado, entró al debate que surgió sobre la polémica “norma de amarre” del gobierno, la que ha sido defendida por el Ejecutivo, pero que incluso le ha traído problemas con sus propios partidos políticos, sumando a los de oposición.

