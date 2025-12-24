Daniela Desormeaux: “Todo está sumando para que terminemos el año con un precio del cobre sólido”

Conversamos en Más Que Números con Daniela Desormeaux, directora del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) y economista experta en minería, sustentabilidad y políticas públicas, sobre la actualidad de la industria del cobre y del litio, y las proyecciones de precios.

Daniela Desormeaux, directora de Cesco: "Dada la complejidad de nuestra regulación y cómo se ha concebido el litio en nuestro país (…) creo que lo que se ha hecho es muy positivo".