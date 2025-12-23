Ministro Grau y debate por “ley de amarre”: “Lo importante es que se dé con altura de miras”
En Más Que Números conversamos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para analizar la actualidad económica y política del país. Asimismo, se refirió a la polémica surgida en torno a la norma de “amarre” de los funcionarios públicos, incluida en la ley de reajuste al sector público.
🎙️#MásQueNúmeros | Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y reajuste al sector público:
“Este artículo que vamos a ingresar va a dejar más claro que las personas de los equipos de confianza deben salir para que en la nueva administración puedan entrar todas esas personas”. pic.twitter.com/IBteMv2vWU
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 23, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por “ley de amarre”:
“Lo importante es que este debate se dé con altura de miras. Hemos tenido en los últimos meses una discusión muy peyorativa respecto de la función pública”. pic.twitter.com/UjOtDTKb2B
— Radio Infinita (@InfinitaFM) December 23, 2025