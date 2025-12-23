Entrevistas

Ministro Grau y debate por “ley de amarre”: “Lo importante es que se dé con altura de miras”

En Más Que Números conversamos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para analizar la actualidad económica y política del país. Asimismo, se refirió a la polémica surgida en torno a la norma de “amarre” de los funcionarios públicos, incluida en la ley de reajuste al sector público.