José “Pepe” Toro analiza la derrota del oficiliasmo y el consecuente gobierno de Kast: “¿Será un gobierno de derecha o tipo Milei?”
En Lo que faltaba conversamos con José “Pepe” Toro, secretario general del Partido por la Democracia, sobre la reciente derrota del oficialismo, analizando los factores políticos y estratégicos que influyeron en el resultado.
Durante la conversación, Toro abordó el desgaste del Gobierno y la desconexión con ciertas demandas ciudadanas, elementos que —a su juicio— terminaron impactando decisivamente en el desenlace electoral. Además, reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el oficialismo de cara a la recomposición de su proyecto político y la recuperación de la confianza ciudadana.